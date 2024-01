Wegen eines Warnstreiks mussten alle geplanten Operationen an der Uniklinik verschoben werden. Doch die Akut- und Notfallversorgung sei weiterhin gewährleistet.

Es wird gestreikt am Ulmer Uniklinikum: Für Dienstag, 30. Januar, hat der Marburger Bund die ärztlichen Mitarbeitenden der deutschen Universitätskliniken zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen.

Am Universitätsklinikum Ulm (UKU) wird die Besetzung im ärztlichen Bereich voraussichtlich analog zu Sonn- und Feiertagsdiensten erfolgen. Daher müssen am UKU alle geplanten Operationen verschoben werden. In den Sprechstunden muss mit längeren Wartezeiten gerechnet werden.

Warnstreik am Dienstag am Universitätsklinikum Ulm

Trotz des Streiks werden dringliche Behandlungen durchgeführt, auch die Akut- und Notfallversorgung ist zu jeder Zeit sichergestellt. Die Zentrale Interdisziplinäre Notaufnahme (ZINA) am Oberen Eselsberg wird regelhaft besetzt sein. Patientinnen, deren Termine verschoben werden müssen, werden aktiv durch die jeweiligen Fachabteilungen informiert. Von Nachfragen bitte das UKU abzusehen. "Wir bedauern eventuelle Unannehmlichkeiten und danken für Ihr Verständnis."

In den Verhandlungen mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) fordert der Marburger Bund für die Ärztinnen und Ärzte in Universitätskliniken linear 12,5 Prozent mehr Gehalt bezogen auf ein Jahr sowie höhere Zuschläge für Regelarbeit in der Nacht, an Wochenenden und Feiertagen. Ein weiteres Ziel ist die Neugestaltung der Regelungen zur Schicht- und Wechselschichtarbeit. (AZ)