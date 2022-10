Warnstreik am Ulmer Uniklinikum: "Profite pflegen keine Menschen"

Plus Nach drei Tagen der Arbeitsniederlegung machen die streikenden Beschäftigten an der Ulmer Uniklinik ihrem Ärger Luft. Die Rede ist von Ausbeutung.

Pechschwarz ist das Schild mit der Aufschrift "Mit meinem Konto geht es auch langsam zu Ende", das Angelika trägt. Sie arbeitet auf Palliativstation, jener Abteilung, auf der Schwerstkranke auf den Tod vorbereitet werden. Tot sei bereits ein Aspekt ihrer Arbeit. Denn hinter ihr steht ein symbolisierter Sarg. Auf dem steht: "Hier ruht die ernstgemeinte Wertschätzung für GesundheitsarbeiterInnen."