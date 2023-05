Ulm

Warum Comedian Johann König Ulm lieber als Stuttgart mag

Plus Johann König wurde mit stetig leicht nervösen Ticks durch Fernsehauftritte berühmt. Im Ulmer Roxy funktioniert das mitunter sogar hinreißend.

Von Stefan Kümmritz

Komiker Johann König hat so seine ganz eigene Art, Geschichten von sich, über seine Frau und allgemein über das Leben zu erzählen. Da blieb am Samstagabend in der prallvollen Werkhalle des Ulmer Roxys kein Auge trocken. Was an Königs Storys, aber auch an seiner oft extrem trockenen Weise, sie zum Besten zu geben, lag.

Johann König macht das Roxy im Ulm rappelvoll

Auch wenn er mitunter über sich und seine Witzchen schmunzeln musste, obwohl er sein Programm „Wer Pläne macht, wird ausgelacht“ nach eigenen Angaben zum 25. Mal zum Besten gab, war es nicht so sehr seine Mimik, die zur Erheiterung des Publikums beitrug, sondern abgesehen von den oft aberwitzigen Inhalten seiner Geschichten seine gekünstelte Art zu sprechen. Johann König redet oft etwas schnoddrig, mitunter etwas nuschelig und legt immer wieder kurze Pausen ein, um die Reaktion der Zuhörerschaft abzuwarten, die dann auch prompt kommt, um dann weiterzupalavern. Und, für einen Comedian fast atypisch, es wurde bei seinen Betrachtungen der menschlichen Bedürfnisse oder Schwächen nur selten etwas peinlich.

