Warum das Frühlings-Hungerblümchen keinen Partner braucht

Pflanzensex ist im Prinzip so simpel erklärt wie Fußball. Das Runde muss aufs Längliche. Sprich: der Pollen (männlich) muss auf den Griffel (weiblich). Wie er dort hingelangt, ist im Spiel des Lebens strategisch unterschiedlich gelöst worden - und bisweilen moralisch höchst bedenklich, zumindest auf unsereins übertragen.



Die windbestäubten Pflanzen überlassen dies dem Zufall. Milliarden von männlichen Erbgutträgern pro Baum werden durch die Luft gewirbelt, manchmal 100 Kilometer weit, um - den Gesetzen der Statistik gehorchend - auf ein weibliches, immobiles Gegenstück zu treffen. Es gibt auch Pollen, der nicht so gut fliegt. Mit Pollenkitt verklebte Körner reisen im Tiertaxi (mehr oder weniger) zielgerichtet zu einer passenden Blüte. Damit die Taxifahrer wie Käfer, Biene und Co. die Blüten finden, haben sich diese besonders hübsch herausgeputzt; im Gegensatz zu den windbestäubten Pflanzen wie Hasel oder Birke. Eine Belohnung gibt es für den Taxidienst meist auch, etwa Pollen (Proteine) oder Nektar (Kohlenhydrate). Aber nicht immer ... Meisterinnen der Perfidie sind die sogenannten Sexualtäuschorchideen, die Duft oder Aussehen weiblicher Bienen oder Wespen nachahmen und so paarungsbereite Insektenmännchen anlocken. Beim vergeblichen Begattungsversuch bekommen sie ein Pollenpaket aufgeklebt, welches sie an der nächsten Weibchenatrappe abstreifen.

Das Frühlings-Hungerblümchen geht in der Fortpflanzung eigene Wege

Das Frühlings-Hungerblümchen, ein Rapsverwandter, ist weder windbestäubt noch auffällig. Es ist nur für ein geübtes Auge in den urbanen Pflasterritzen sichtbar. Und kaum hat man es gefunden, ist es auch schon wieder verschwunden. Denn es ist äußerst kurzlebig. Konkurrenzschwach ist es außerdem und gedeiht nur auf nährstoffarmen Böden, die auch Hungerböden genannt werden. Essen kann man es zwar auch, den Hunger bekommt man davon nicht gestillt.

Auch von den Insekten wird der weißblütige Winzling meist übersehen. Deswegen kommt ihr Pollen auch nur selten über den Blütenrand hinaus. Das braucht er aber auch gar nicht. Nachts und bei schlechtem Wetter macht das Hungerblümchen seine Blüten zu und wird intim mit sich selbst. Aus der Selbstbefruchtung resultieren winzige Samenkörnchen, die nur 0,01 Gramm wiegen. Und so kommt es, dass zwar nicht die Pollen, wohl aber die Samen mit dem Wind auf Reisen gehen.

