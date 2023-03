Ulm

vor 34 Min.

Warum die Benin-Bronzen mehr als nur Kunstgegenstände sind

Plus Enotie Paul Ogbebor spricht über die Rückgabe der Benin-Bronzen. In der Diskussion zeigt sich, dass es um mehr geht als die Rückgabe von Kunstobjekten.

Von Florian Lang Artikel anhören Shape

Die Augen von Enotie Paul Ogbebor leuchten, wenn er von den Plänen für das neue Edo Museum of West African Art in seinem Heimatland spricht, in dem viele der Benin-Bronzen zukünftig ausgestellt werden sollen. Ein Weltklassemuseum soll es werden, zugänglich für alle, nicht nur für die Reichen, und vor allem mehr als nur ein Museum. Es soll ein Ort werden, wo die Menschen zusammenkommen, sich austauschen und lernen können, und wo westafrikanische Kunst und Kunstgeschichte dort gefeiert werden soll, wo sie entstand. Der multitalentierte Künstler, dessen Werke aktuell im Kunstraum West in Ulm zu sehen sind, ist mitverantwortlich dafür, dass diese Vorstellung nicht bloße Vision ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen