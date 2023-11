Warum die Märchenjurte auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt früher startet

Märchen aus aller Welt in gemütlicher Atmosphäre: Die Märchenjurte auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt ist gut bekannt. Was sie so besonders macht.

Rund um das Ulmer Münster sind die Arbeiten noch in vollem Gange: Hier ein Stapel Bretter, dort Lichter, die noch auf einem Hüttendach auf dem Weihnachtsmarkt angebracht werden müssen. Und auch bei der Märchenjurte direkt vor dem Ulmer Polizeipräsidium muss noch der ein oder andere Handgriff geschehen. Allerdings ein bisschen zügiger als beim restlichen Weihnachtsmarkt: Denn die Jurte der Jungen Ulmer Bühne legt bereits am Montag, 20. November, mit ihrem Programm los. Die restlichen Buden folgen dann eine Woche später am 27. November.

Die Märchenjurte auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt wird am Freitagmittag noch aufgebaut. 2023 startet sie eine Woche vor dem restlichen Weihnachtsmarkt. Foto: Annemarie Rencken

Die Jurte soll ein Gegenpol zum restlichen Ulmer Weihnachtsmarkt sein

Am Freitagmittag vor dem Start sind Sina Baajour und Robert Keller demnach auch noch gut damit beschäftigt die Jurte gemütlich herzurichten. "Das soll ein richtiger Ort zum Entspannen sein", sagt Schauspielerin Baajour, während sie Kissen auf einem der Sofas verteilt. "Ein Gegenpol zu dem ganzen Wahnsinn da draußen", ergänzt Keller und zeigt durch den offenen Eingang auf die langsam Form annehmenden Stände des Weihnachtsmarkts.

Sina Baajour und Robert Keller verteilen überall in der Märchenjurte Kissen. Foto: Annemarie Rencken

Noch ist es in der Jurte kalt und zugig, bald soll es hier dann warm und kuschelig sein. Dafür sorgt ein Ofen in der eines großen Teppichs, der ab Montag als Bühne herhält. Von hier aus werden Baajour und ihre Kolleginnen und Kollegen Märchen aus aller Welt erzählen. Erzählen bedeutet hier allerdings nicht einfach nur Vorlesen. Sondern die Schauspielenden steigen richtig in ihre Rollen ein und erzählen sie frei. "Ich liebe es, es ist wirklich großartig", sagt Baajour. Besonders gefalle ihr, dass sie so nah an ihrem Publikum dran sind, deren Reaktionen mitbekommen und einbauen können. "Sonst ist im Theater immer ein Graben zwischen uns und dem Publikum, hier sind wir einfach mittendrin."

Warum die Märchenjurte in Ulm eine Woche früher startet

Auf die Frage hin, warum die Märchenjurte früher als der restliche Weihnachtsmarkt startet, brechen beide in Lachen aus. Tatsächlich hatte sich die Junge Ulmer Bühne am Datum des Weihnachtsmarktstarts 2022 orientiert, deswegen ein falsches Datum im Kalender notiert und alles danach ausgerichtet. Erst vor knapp drei Wochen fiel der Fehler auf und dann war die erste Woche bereits längst von Schulklassen, Kitas und Kindergärten ausgebucht. "Das Orga Team hat sich erst einmal kaputtgelacht und dann möglich gemacht, dass wir trotzdem schon am 20. November starten können", erzählt Keller, der für die Organisation mitverantwortlich ist. "Da ist uns wirklich ein Stein vom Herzen gefallen."

Noch ist es kalt in der Märchenjurte auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt. Bald wird es hier allerdings kuschelig warm sein. Foto: Annemarie Rencken

Richtig los mit den Nachmittag- und Abendterminen geht es dann trotzdem erst ab dem 27. November. Dann kann man nachmittags und am Wochenende auch spontan vorbeischauen, denn nur die Hälfte dieser Tickets verkauft das Team der Jungen Ulmer Bühne online. Tickets gibt es unter www.jub-ulm.de/spielplan.

