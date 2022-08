Warum die Stadt Ulm ein halbes Haus neben den Sedelhöfen abreißt

Lokal Das Ulmer Wengenviertel soll grüner und barrierefrei werden. Auch direkt neben den Sedelhöfen entsteht eine Grünfläche – dort aber aus Mangel an Alternativen.

Die Straßen und Wege im Ulmer Wengenviertel soll barrierefrei gestaltet werden, das Gebiet soll grüner und der Autoverkehr soll ausgebremst werden. An einer Kreuzung direkt neben den Sedelhöfen wünscht sich die Stadt einen Neubau. Doch weil die Eigentümergemeinschaft eines Hauses nicht mitspielt, kommt erst einmal eine wohl langfristige Zwischenlösung – mit zumindest etwas Grün.