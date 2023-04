Warum die Ulmer Schachtel vor dem DZM gerade unvollständig ist

Auf dem Wasser ist die Ulma III schon lange nicht mehr. Wasser stört jetzt auch ihr Dasein an Land. So geht es weiter mit der Ulmer Schachtel vor dem DZM.

Das Schiff, das schon lange nicht mehr auf dem Wasser war und eigentlich eher ein Denkmal ist, sieht im Moment etwas seltsam aus: Der Ulmer Schachtel vor dem Donauschwäbischen Museum in Ulm fehlt der Bug. Aber im Mai soll das ausgestellte Traditionsschiff wieder in voller Pracht vor dem DZM die Ulmer Schachtel-Historie zeigen. Die Ulma III wird derzeit am Baubetriebshof der Stadt saniert.

Das Schiff ist ein besonderes: Die Ulma III ist die letzte in Ulm gebaute Schachtel. Sie fuhr 24 Mal auf der Donau bis zum Eisernen Vorhang. Mit ihrem Bau gab der letzte Ulmer Schiffbauer Eugen Heilbronner 1972 seine Tätigkeit auf. Die Ulma III wurde noch mit Moos zwischen den Planken auf traditionelle Weise "geschoppt". Das inzwischen über 50 Jahre alte Schiff, das 1997 durch die Ulma VI ersetzt wurde, hatte bereits in der Vergangenheit Schäden, das Heck musste erneuert werden. Nun ist der Bug zur Restaurierung dran, der ziemlich verrottet war, vor allem dort, wo sich Wasser sammelt. Im nächsten Winter, so war vom Baubetriebshof zu erfahren, soll noch das Mittelschiff saniert werden. Bis dahin allerdings soll die Ulma III ab Mai wieder über den Sommer und Herbst vor dem DZM stehen.