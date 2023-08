Ulm

06:00 Uhr

Einst Sänger am Theater Ulm, jetzt Bestatter – warum?

Der Bass Nikolaus Meer war einst ein beliebter Sänger am Ulmer Theater, doch mittlerweile hat er dem Bühnenleben komplett entsagt und ist Bestatter geworden.

Plus Genau 20 Jahre ist es her, dass der Bass Nikolaus Meer das Theater Ulm verließ. Er fand schließlich die Erfüllung in einem Beruf, der ihn täglich mit der Endlichkeit des Lebens konfrontiert.

Von Dagmar Hub

Er war einer der beliebtesten Sänger des Hauses gewesen, hatte dem Publikum unter anderem als Sarastro in Mozarts "Zauberflöte" Gänsehaut gezaubert. Die Redaktion fragte nach: Was wurde eigentlich aus Nikolaus Meer?

Die Antwort am Telefon kommt prompt und wirft die nächsten geplanten Fragen über den Haufen. "Bestatter. Ich bin Bestatter geworden", sagt Meer, der eine Sängerlaufbahn lang fest angestellt war oder als Gast auch an großen Häusern auftrat. Ulm war sein erstes festes Engagement gewesen, und daran habe er die schönsten Erinnerungen seiner Laufbahn. "Ein junges, spielfreudiges Ensemble, tolle Inszenierungen", das sei einfach nur positiv gewesen.

