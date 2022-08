Warum es so wenig PV-Anlagen auf Ulmer Innenstadtdächern gibt

Lokal Nicht nur der Denkmalschutz bremst Solaranlagen auf Altstadtdächern. Ulms Bürgermeister erklärt, was die sonst so gefragten PV-Panels unattraktiv macht.

PV-Anlagen sind gefragt, das ist aus der Branche zu vernehmen. Die Dächer in der Ulmer Innenstadt sind aber weitgehend frei. Das liegt nicht nur am Denkmalschutz, der solche Energiequellen verhindert.