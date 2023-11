Ulm

Neue Konzertreihe im Ulmer Roxy: Warum zusammen Singen glücklich macht

Plus Der Ulmer Liedermacher Walter Spira lädt sein Publikum seit mehr als 20 Jahren zum Mitsingen ein, Patrick Bopp (Die Füenf) startet im Roxy eine neue Reihe. Worin der Reiz des gemeinsamen Singens liegt.

Von Franziska Wolfinger

Gemeinsam mit Fremden etwas Schönes schaffen. Das ist, kurz gesagt, das Konzept von Patrick Bopps Mitsingkonzerten. Nicht passives Zuhören, sondern aktives Mitmachen steht dabei auf dem Programm. Seit 2015 ist Bopp mit dem Format "Aus voller Kehle für die Seele" auf diversen Bühnen in Baden-Württemberg unterwegs - ab Montag heißt es dann auch in Ulm das "Roxy singt".

Patrick Bopp ist in der Region kein Unbekannter. Der 52-jährige Musiker stand unter anderem mit seiner A Capella-Band "Die Füenf" schon auf einigen Bühnen in der Region, vergangenen Sommer zum Beispiel im Ulmer Zelt oder auch im Roxy. So lernte Bopp das Roxy kennen und schätzen und will nun auch sein Mitsing-Format dorthin bringen. Die Ulmerinnen und Ulmer scheinen sich darauf zu freuen. Immerhin läuft der Vorverkauf so gut, dass die Veranstaltung von der Cafébar in die größere Werkhalle verlegt wurde.

