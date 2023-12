Ulm

vor 17 Min.

Was ändert sich unter Oberbürgermeister Martin Ansbacher in Ulm?

Plus Der SPD-Mann machte im Ulmer OB-Wahlkampf konkrete Versprechungen, er steht für andere Positionen als sein Vorgänger. Erste Deutungen zu den kommenden Jahren.

Von Sebastian Mayr Artikel anhören Shape

Am Donnerstag, 29. Februar 2024, wird Ulms neu gewählter Oberbürgermeister Martin Ansbacher vereidigt, am 1. März tritt der SPD-Politiker sein Amt an. Gunter Czisch will sich als Privatmann aus der Kommunalpolitik heraushalten, so hat er es am Wahlabend gesagt. Was ändert sich für die Stadt?

Ernst Ludwig von der CDU, Ivo Gönner von der SPD, Gunter Czisch von der CDU, Martin Ansbacher von der SPD. Den Wechsel zwischen diesen Parteien sind die Ulmerinnen und Ulmer gewissermaßen gewohnt. Nur: Czisch ist der einzige Oberbürgermeister, der sein Amt bei einer Wahl verloren hat. Lena Schwelling, die für die Grünen bei der OB-Wahl kandidierte und im ersten Wahlgang auf Rang drei landete, ist nach der Überraschung in der Stichwahl am 17. Dezember überzeugt: "Es wird sich einiges in der Stadt ändern." Für Analysen sei die Zeit nicht gekommen – und schon gar nicht für die Frage, ob und wie sich die Arbeit für die Grünen verändern wird.

