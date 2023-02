Ulm

12:00 Uhr

Was den umstrittenen Münster-Engel mit Trauma-Opfern verbindet

Plus Jörg Fegert spricht im Ulmer Münster über die Michaelsfigur, Traumata und Fehler der Kirche. Was sich der renommierte Kinder- und Jugendpsychiater wünscht.

Von Dagmar Hub

Im September 2021 hatte der Ulmer Kinder- und Jugendpsychiater Jörg Fegert im Münster über die umstrittene Michaelsfigur gesprochen, die 1934 im Übergang zwischen Turmhalle und Kirchenschiff angebracht worden war. Aus seiner Auseinandersetzung mit dem Bronzeengel wurde nun ein Buch, das Fegert im Münster vorstellte – mit einem Appell an Institutionen zum Beginn der Fastenzeit: Ein Berater-Fasten wünscht er sich. Der Wissenschaftler ging auch darauf ein, was der Umgang mit sexualisierter Gewalt in der Kirche mit der Michaelsfigur verbindet.

