Ulm

18:00 Uhr

Was die Banater Schwaben an Pfingsten nach Ulm lockt

Plus Ausgerechnet der Heimattag zum Jubiläum gerät kleiner als sonst: Was die Banater Schwaben bis heute mit Ulm verbindet und wo ihre Traditionen weiterleben.

Von Sebastian Mayr

Alles war mal größer. 30.000 Menschen sind in den besten Jahren in der Donauhalle zusammengekommen. Aber wie hätten sie planen sollen für dieses Jahr? Zu viele Unsicherheiten für einen derart groß gefeierten Heimattag, Jubiläum hin oder her. Also wird es ein kleineres Fest, das dennoch sichtbar sein wird in Ulm. In der Stadt, mit der die Banater Schwaben einen besonderen Moment verbinden. In der Stadt, die ihnen nahe steht und doch ein wenig fern geworden ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

