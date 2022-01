Ulm

19:00 Uhr

Was ein neues Buch mit dem Ulmer Morphin-Fall zu tun hat

Plus Die Staatsanwaltschaft hat ihre Ermittlungen zu den vergifteten Babys in Ulm eingestellt. Könnte das Schmerzmittel auch anders ins Blut der Kinder gelangt sein?

Von Sebastian Mayr

13 Tage nach seiner Geburt war das Baby tot, blau angelaufen. Rechtsmediziner fanden eine erschreckend hohe Konzentration von Morphin im Blut des Säuglings. So schildert es die Ärztin und Medizinjournalistin Dr. Martina Frei in ihrem Buch "Der Junge, der immer in Ohnmacht fiel", das im November 2021 erschienen ist. Gibt es einen Zusammenhang zum Ulmer Morphin-Fall? Oberstaatsanwalt Michael Bischofberger sagt: "Dieser Fall ist Teil des Gutachtens."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

