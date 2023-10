Was ist da los? Wiederbelebung auf dem Ulmer Münsterplatz

Mehrere Puppen liegen am Montagnachmittag mit nacktem Oberkörper auf dem Ulmer Münsterplatz, doch es war kein Aktionskünstler am Werk,

Wie einfach Wiederbelebung geht, haben das Universitätsklinikum und das DRK den Passanten vorgeführt. Zuschauen und mithelfen war dabei ausdrücklich erwünscht.

Der 16. Oktober ist der „World Restart a Heart Day“, mit dem auf die Wichtigkeit der Wiederbelebungsmaßnahmen bei einem Herzstillstand hingewiesen werden soll. An mehreren Stationen, auf dem sonnigen Münsterplatz und auch in Zelten, konnte an Übungspuppen unter fachkundiger Erklärung geübt werden, wie einfach die Herz-Lungen-Wiederbelebung ist. Auch die Anwendung des Automatischen Externen Defibrillator (AED), der das lebensgefährliche Herzkammerflimmern unterbrechen kann, wurde gezeigt.

„World Restart a Heart Day" nicht nur in Ulm

Im Lauf des Nachmittags blieben mehrere Hundert Passanten stehen und ließen sich den Aktionstag erklären, doch es gab auch Besucher, die ganz gezielt auf den Münsterplatz gekommen sind, um sich die lebensrettenden Handgriffe zeigen zu lassen und auch einmal wieder den lange zurückliegenden Erste-Hilfe-Kurs aufzufrischen. Zusätzlich zeigten die Notärzte und Medizinstudenten der Uniklinik Ulm was beim Eintreffen der professionellen Helfer passiert. Die strukturierte Hilfe des Advance Life Support (ALS) mit externer Beatmung und Medikamentengabe ist umso erfolgreicher je eher Ersthelfer mit der Wiederbelebung beginnen.

Abgerundet wurde der Aktionstag durch eine Fahrzeugschau, bei der der DRK Rettungsdienst und die DRK Einsatzeinheit aus Ulm Notarzteinsatzfahrzeug, Intensivtransportwagen und auch einen Gerätewagen des Katastrophenschutzes zeigten.