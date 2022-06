Was ist ein Chanson-Dancefloor? So feiert das Ulmer Zelt auf Französisch

Lokal Les Yeux d'la Tête versammelte nicht nur Francophile ums Lagerfeuer ihrer musikalischen Lebensfreude. Das Zelt wurde zum Chanson-Dancefloor.

Profis jammern nicht. Aber man konnte aus den Worten von Frontmann Benoit Savard herausahnen, wie sehr auch Les Yeux d'la Tête unter der Coronazeit litten - als er nämlich aus tiefstem Herzensgrund seine Freude über den Live-Auftritt im Ulmer Zelt ausdrückte. Endlich wieder zusammen sein, live spielen, gemeinsam Spaß an der Musik haben. Und das war beim Chanson-Dancefloor der französischen Band ein Leichtes.