Was Moose über ihre Umwelt verraten

Plus Das Naturkundliche Bildungszentrum Ulm stellt in unserer Kolumne jeden Monat ein heimisches Tier oder eine Pflanze vor. Heute: Das Mondbechermoos.

Unter den Pflanzen stehen die Moose im Ruf, besonders unverdaulich und unschmackhaft zu sein. Im besten Fall ähnelt ihr Aroma Papier, im schlechtesten … nun, probieren Sie es lieber nicht. In ihrer ganzen 400 Millionen Jahre langen Entwicklungsgeschichte haben Moose sich keine nennenswerten Fraßfeinde entwickelt.