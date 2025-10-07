Icon Menü
Ulm: „Was zählt, ist der Durchschnitt“: Theaterwerkstatt feiert mit „Die Nashörner“ Premiere

Ulm

„Was zählt, ist der Durchschnitt“: Theaterwerkstatt feiert mit „Die Nashörner“ Premiere

Die Theaterwerkstatt zeigt Eugène Ionescos Nachkriegs-Klassiker „Die Nashörner“ in einer Inszenierung, die Spaß macht und zum Nachdenken anregt.
Von Dagmar Hub
    Die Theaterwerkstatt zeigt Eugène Ionescos Nachkriegs-Klassiker „Die Nashörner“ in einer Inszenierung, die Spaß macht und zum Nachdenken anregt. Foto: Dagmar Hub

    Ein französisches Café: Zwei Freunde treffen sich dort am späten Sonntagvormittag. Ein Chanson von Serge Gainsbourg schwebt über der Szenerie. Die Welt ist in Ordnung, auch wenn sich die beiden Männer nicht einig sind. Wer wollte ahnen, was in diesen Tagen in der Stadt passiert? Die Ulmer Theaterwerkstatt spielt in der Donaubastion Eugène Ionescos Nachkriegs-Klassiker des Absurden Theaters „Die Nashörner“ mit turbulenter Spielfreude, mit Tiefgang und einem liebevoll geschaffenen Bühnenbild.

