Ulm

vor 1 Min.

Wasserschaden am Intercity-Hotel: Fernwärme Ulm weist Schuld von sich

Die Großbaustelle am Ulmer Hauptbahnhof ist weg, das Intercity-Hotel musste jüngst schließen.

Plus Durch plötzliche Erwärmung sollen am Ulmer Intercity-Hotel Wasserrohre geplatzt sein. Einen Schaden am Ulmer Fernwärmenetz soll es allerdings nicht gegeben haben.

Von Oliver Helmstädter Artikel anhören Shape

Der Schaden ist groß: Von einer siebenstelligen Summe spricht Hoteldirektor Stefan Henseling. In dem mehrere Kilometer langen Wasserleitungsnetz des Hotels am Ulmer Hauptbahnhof tauchten vor Weihnachten gleich mehrere Lecks auf. Die Folge: Die Heizung fiel aus, der Großteil des Hotels muss generalsaniert werden. Wer ist schuld?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen