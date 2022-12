Wasserschaden: Intercity Hotel am Ulmer Hauptbahnhof ist geschlossen

Plus Kaum ist die Großbaustelle am Vorplatz des Ulmer Hauptbahnhofs erledigt, muss das Ulmer Intercity Hotel schließen. Der Grund ist ein rätselhaftes Leck.

"Wegen Wasserschadens bis auf Weiteres geschlossen", steht an der Glastüre des Ulmer Intercity Hotels am Hauptbahnhof. Neben dem Haupteingang lässt der Inhalt eines Containers das Ausmaß erahnen: durchweichte Teppiche und Wandteile liegen darin.