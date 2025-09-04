Wegen zukünftiger B10-Sperrung: Die Stuttgarter Straße in Ulm wird zur Baustelle

Wenn die B10 in Fahrtrichtung Süden ab Ende November für vier Jahre gesperrt wird, weil die Wallstraßenbrücke und der Blaubeurer-Tor-Tunnel neu gebaut werden, müssen andere Straßen in Ulm den Verkehr aufnehmen. Die Stuttgarter Straße ist dabei eine der drei Umleitungsstrecken: Der Verkehr von Norden kommend wird nämlich zum einen großräumig über die A8/A7 beziehungsweise über den Berliner Ring geführt, zum anderen über die Heidenheimer Straße oder über Stuttgarter Straße in die Innenstadt.

Um das erwartete höhere Verkehrsaufkommen aufnehmen zu können und gleichzeitig den ÖPNV zu beschleunigen, wird die Stuttgarter Straße jetzt umgebaut. Dadurch kommt es in nächster Zeit zu verschiedenen Einschränkungen.

In der Zeit vom 8. bis 15. September wird auf der Stuttgarter Straße zwischen der Kaserne und der Eythstraße pro Fahrtrichtung nur eine Fahrspur zur Verfügung stehen. Das ist notwendig für den Neubau von Bushaltestellen auf Höhe Wilhelmsburg und Friedhof, für den Bau neuer Verkehrsinseln und für den Tiefbau neuer Ampelanlagen und Beleuchtungen, teilt die Stadt mit.

Im Anschluss daran wird die Fahrbahn der westlichen Fahrspuren in der Stuttgarter Straße erneuert. Im Laufe des 15. September bis zum 26. September wird die Stuttgarter Straße deshalb zur Einbahnstraße mit Fahrtrichtung stadtauswärts. Die Zufahrt für Anwohnende in der Stuttgarter Straße wird bis auf wenige Stunden, in denen der Asphalt eingebracht wird, gewährleistet, so die Stadt.

Von Norden kommend wird man über den Berliner Ring und die B10 in die Innenstadt umgeleitet. Während dieser Zeit kann von der Stuttgarter Straße nicht in die Eythstraße eingebogen werden. Die Umleitung zu den Kliniken Michelsberg erfolgt über Olgastraße / Frauenstraße / Schwabstraße in die Eythstraße. Die Umleitung zur THU ist über Frauenstraße / Silcherweg / Prittwitzstraße ausgeschildert.

Gleichzeitig wird der Örlinger-Tal-Weg zwischen Stuttgarter Straße und Bahnunterführung gesperrt – für den Bau einer Lärmschutzwand entlang der Bahngleise. Die Anwohnenden, die Tierheim-Besucher und die Kleingartenanlage-Nutzer gelangen weiterhin über die Zufahrt zum Krematorium in den Örlinger-Tal-Weg. Fußgänger können den kürzeren Weg durch den Hauptfriedhof nehmen.

Zur Erneuerung des Fahrbahnbelags und zum Aufbringen der neuen Markierungen muss die Stuttgarter Straße vom 29. September bis 10. Oktober voll gesperrt werden. Das bedeutet, dass man von Norden kommend über den Berliner Ring beziehungsweise die Heidenheimer Straße in die Innenstadt umgeleitet wird. Die Zufahrt für Anwohner in der Stuttgarter Straße werde bis auf wenige Stunden, in denen der Asphalt eingebracht wird, gewährleistet. Die Umleitung zu den Kliniken Michelsberg erfolgt über Olgastraße / Frauenstraße / Schwabstraße in die Eythstraße. Die Hochschule erreicht man über die Karlstraße / Frauenstraße / Silcherweg, da die Fernwärme Ulm (FUG) in der Prittwitzstraße noch bis Ende 2025 Leitungen verlegt.

Gleichzeitig ist die Stuttgarter Straße in dem Abschnitt zwischen Kaserne und Eythstraße eine Einbahnstraße stadtauswärts. Hier wird die Asphalterneuerung unter halbseitiger Sperrung durchgeführt: zunächst auf der Ostseite und anschließend auf der Westseite. Aus der Eythstraße kann somit nur nach Norden beziehungsweise stadtauswärts ausgefahren werden. Die Umleitung zu den Kliniken Michelsberg erfolgt in dieser Zeit weiterhin über Olgastraße / Frauenstraße / Schwabstraße in die Eythstraße. Wer in den Örlinger-Tal-Weg möchte, erreicht diesen über die Zufahrt zum Krematorium, erklärt die Stadt. Ab der Kaserne bis zum nördlichen Bauende sei die Stuttgarter Straße in beide Richtungen befahrbar und die Kaserne jederzeit erreichbar.

Der westlich der Stuttgarter Straße im Grünzug gelegene Geh-/Radweg ist von den Sanierungsarbeiten nicht betroffen, betont die Stadt. Änderungen gibt es aber auf den Buslinien in der Zeit vom 15. September bis 10. Oktober.

Die Linie 7 verkehrt in Richtung Jungingen regulär. In Richtung Kasernstraße – also stadteinwärts – verkehrt die Linie 7 ab Rathaus Jungingen über eine Ersatzhaltestelle Gehrnstraße in der Ehmannstraße direkt zur Haltestelle Margarete-Steiff-Straße. Die Haltestellen Beimerstetter Straße, Schwarzenbergstraße, Fichtenstraße und Gehrnstraße werden in dieser Richtung nicht bedient. Ein Zustieg kann hier jedoch bereits auf der Hinfahrt nach Jungingen erfolgen.

Ab der Haltestelle Hörvelsinger Weg verkehrt die Linie 7 über K 9915 / Lehrer-Tal-Weg / Kienlesbergstraße zur Haltestelle Kienlesberg und zur Ersatzhaltestelle Schillerhöhe in der Michelsbergstraße. Die Haltestellen Wilhelmsburgkaserne, Neuer Friedhof, Kliniken Michelsberg und Frauensteige werden nicht bedient. Es besteht die Möglichkeit, an diesen Haltestellen in die Linie 7 in Richtung Jungingen einzusteigen und am Hörvelsinger Weg zeitlich passend in die Gegenrichtung umzusteigen. Das sei allerdings mit einer erheblichen Fahrzeitverlängerung verbunden. Die Haltestellen Ersatzhalt Gehrnstraße bis Hörvelsinger Weg würden dann in Richtung Kasernstraße vier Minuten vor Plan bedient.

Für die Regionalbuslinien 585 und 46 gilt im gleichen Zeitraum: Die Haltestelle „Friedhof“ entfällt ersatzlos. Die Umleitung ab dem Hörvelsinger Weg erfolgt über die B10 / Ludwig-Erhard-Brücke / Karlstraße / Frauenstraße zur Haltestelle Rosengasse. (AZ)