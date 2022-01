Ulm

vor 35 Min.

Wegen Corona muss Vesperkirche in Ulm auf ihre Kernidee verzichten

Plus Das eigentliche Konzept der Ulmer Vesperkirche ist angesichts der Corona-Pandemie nicht haltbar. Wie Pfarrer Peter Heiter bei Sorgen und Einsamkeit helfen will.

Von Dagmar Hub

Am Donnerstag, 20. Januar, startet die diesjährige Vesperkirchenaktion der Ulmer Pauluskirche, die jeweils an vier Tagen pro Woche bis Donnerstag, 13. Februar, dauern soll. Sie wird wieder als Vespertütenaktion wie im vergangenen Jahr stattfinden: Mahlzeiten zum Selbstaufwärmen, hochwertiges Obst, Kaffee oder Tee und ein tägliches "Mut-Wort" sind in den Tüten, die sich Bedürftige abholen können. Das, was den eigentlichen Wert der Vesperkirche ausmacht – die Begegnung von Menschen verschiedener Gesellschaftsschichten und Altersstufen – ist in der Pandemie auch in diesem Jahr nicht möglich. Dennoch sieht Pfarrer Peter Heiter das Positive dieser Aktion.

