Wegen gestiegener Kosten: Band Millencolin verschiebt Tour

Die Europatour der schwedischen Punkband Millencolin wird nun doch keine Jubiläumstour. So begründen die Musiker die Verschiebung auf 2023.

Eigentlich hätte die schwedische Punkband Millencolin am 30. September im Ulmer Roxy spielen sollen. Die Musiker verschieben ihre Tour nun allerdings um ein Jahr - die Kosten seien aktuell einfach zu hoch.

Absagen und langfristige Verschiebungen sind für Kulturveranstalter nach Jahren der Pandemie nichts Neues mehr. Insofern ist auch diese aktuelle Neuterminierung der "30 Years Anniversary Tour" von Millencolin Routine. Neu und alarmierend ist allerdings die Begründung, die die Musiker veröffentlicht haben.

Absage der geplanten Herbstkonzerte sei eine traurige Entscheidung

Sie schreiben: "Aufgrund der anhaltenden Ticketverkäufe, die nicht in allen Bereichen unserer bevorstehenden Tournee das notwendige Niveau erreichen, haben wir im Dialog mit unserem Promoter beschlossen, unsere gesamte bevorstehende Europatournee zu verschieben. Der aktuelle Zustand der Welt in Bezug auf die Kosten im Allgemeinen und für uns als tourende Band unrealistische logistische Kosten waren ein Hauptfaktor für diese für uns sehr traurige Entscheidung."

Neben einem schwächelnden Vorverkauf, der die Erwartungen der Band wohl nicht erfüllt, ist es also auch die aktuelle Krisensituation mit der Inflation und massiv gestiegenen Benzinpreisen, die der Tournee zum 30-jährigen Bestehen der Skatepunkband nun einen Strich durch die Rechnung machen. Statt einzelne Konzerte der geplanten Europatour abzusagen, werden nun alle Konzerte um ein Jahr verschoben. Die große Tour gibt's dann also nicht im Jubiläumsjahr, sondern erst zum 31-jährigen Bestehen. Im Roxy treten Millencolin laut aktuellem Plan nun am 19. Oktober 2023 auf. "Die Tickets behalten ihre Gültigkeit für den neuen Termin", informiert das Roxy.