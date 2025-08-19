Wegen Hitze: Die Ulmer Verbrauchermesse „Leben, Wohnen, Freizeit“ startet 2026 schon im Frühjahr

Nicht ganz so viele Besucher wie erhofft kamen zum Neustart der Ulmer Verbrauchermesse „Leben, Wohnen, Freizeit“ (LWF) Ende Juni dieses Jahres. Der Veranstalter geht davon aus, dass das an der „großen Hitze“ während der Messetage lag und reagiert jetzt: Die LWF wird im kommenden Jahr bereits im April stattfinden.

Direkt nach den Osterferien soll es losgehen: Der erste Messetag ist Donnerstag, 16. April. Dauern wird die Messe vier Tage lang, also bis Sonntag, 19. April. „Mit dem neuen Termin wollen wir noch mehr Menschen erreichen“, sagt Stephan Drescher, der Geschäftsführer der Ravensburger Veranstaltungsgesellschaft (RVG) und ist überzeugt: „Der April ist ein perfekter Messe-Monat. Wenn draußen eher Aprilwetter herrscht, hat man einfach mehr Lust, durch Messehallen zu bummeln.“

Die „Leben, Wohnen, Freizeit“ soll 2026 zudem größer werden als zuletzt: „Wir wollen, dass die Messe wächst. Deswegen haben wir uns für 2026 gleich mehr Fläche gesichert“, sagt Drescher.

Bereits in der Vergangenheit ging die Messe im Frühjahr über die Bühne. Vor dem Neustart 2025 war jahrelang Pause gewesen: Seit einer Insolvenz 201 9 hatte es in Ulm keine Verbrauchermesse mehr gegeben. Der neue Veranstalter kam nach Ulm mit dem erklärten Ziel, das wieder zu ändern. Das Team der RVG organisiert seit vielen Jahren die Oberschwabenschau in Ravensburg und will in Ulm an diese Erfolge anknüpfen.

Auch der Veranstalter der Gartenmesse Diga in Wiblingen, die im August stattfand, denkt darüber nach, die Messe in Zukunft zu einer anderen Jahreszeit zu planen, etwa im April oder im Oktober. Damit hofft er auf eine Zeit ohne sommerliche Unwetter und ohne große Hitze.