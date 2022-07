Kein neuer Jahnsportpark: SSV Ulm legt millionenschweres Projekt auf Eis

Lokal Rückschlag für den 10.000-Mitglieder-Verein aus Ulm: Der geplante Beurer-Sportpark wird auf unbestimmte Zeit verschoben. Immerhin: Das neue Tennisheim kann fertig gebaut werden.

Die Richtfeste und Eröffnungen häuften sich in letzter Zeit beim SSV Ulm samt der abgetrennten Fußball-Sparte: Die Fußballer freuen sich seit 2019 über einen Drei-Millionen-Bau und jetzt war Richtfest des Zwei-Millionen-Euro-Tennisheims. Das "Jahrhundertprojekt", so wie SSV-Präsident Willy Götz einst den geplante Jahnsportpark nannte, kommt jedoch erst mal nicht.