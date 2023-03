Ulm

12:30 Uhr

Wehrbericht offenbart Missstände am BWK Ulm: So sieht die Klinik die Lage

Nicht nur in Kasernen, auch Ulmer Bundeswehrkrankenhaus hat der Wehrbericht Missstände offengelegt.

Plus Die Wehrbeauftragte hat in ihrem Jahresbericht Problemfehler auch am Ulmer Bundeswehrkrankenhaus offengelegt. Ein Klinik-Sprecher bezieht nun dazu Stellung.

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

Der Jahresbericht der Wehrbeauftragten des Bundestages, Eva Högl ( SPD), hat Missstände auch am Ulmer Bundeswehrkrankenhaus (BWK) aufgezeigt. Es geht dabei unter anderem um Personalmangel, unzureichendes WLAN und fehlende elektronische Zeiterfassung. Auf Nachfrage bezieht ein Sprecher des Klinikums am Oberen Eselsberg Stellung zum Wehrbericht, der auf Grundlage eines Besuchs im Juni 2022 erfolgte. Manche Baustellen sollen bald schon behoben werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen