Ulm wehrt sich gegen grelle Werbe-Displays: Ihr Einsatz soll in der Innenstadt eingeschränkt werden

Die Stadt Ulm möchte den Einsatz von Werbebildschirmen in der Kernstadt einschränken. Die Sorge ist, dass in naher Zukunft riesige, grelle und blitzende Displays das Stadtbild dominieren könnten – ohne dass die Verwaltung etwas dagegen tun kann. Der Bauausschuss hat deshalb eine Satzung empfohlen, die den Einsatz von Displays an Geschäften einschränkt. Es gab allerdings auch Gegenstimmen zum Vorhaben.

