vor 48 Min.

Weihnachtsfeiern: In Ulm sind sie fast immer teurer als in anderen Städten

Plus Um ist eine vergleichsweise ungeeignete Stadt für Weihnachtsfeiern. Dies ermittelte ein Karriereportal, das anhand von Restaurantrechnungen und mehr eine Rangliste erstellte.

Von Oliver Helmstädter

Der Sieger ist: Koblenz. Die Stadt am Rhein soll demnach mit einer Bewertung von 9,3 von maximal zehn Punkten die ultimative deutsche Stadt für eine Weihnachtsfeier sein, da Restaurant- und Taxikosten erschwinglich sind und das Gesamtkriminalitätsniveau niedrig. Ulm ist abgeschlagen.

Wo Weihnachtsfeiern günstig sind

An der Donau ist die Lage anders als am Oberen Mittelrheintal: Für diejenigen, die eine Party in Ulm planen, kostet laut dieser Studie ein Drei-Gänge-Menü für zwei Personen im Schnitt satte 72,50 Euro und eine Flasche Bier im Restaurant verschlingt 4,20 Euro, die Fahrt mit dem Taxi schlägt mit etwa 3,30 pro Kilometer zu Buche. In Koblenz, dem Sieger, sei das alles viel billiger: Das Drei-Gänge-Menü für zwei Personen koste etwa nur 35 Euro und ein Bier 2,75 Euro. Und die Fahrt mit dem Taxi nur 1,90 Euro pro Kilometer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

