Ulm

vor 35 Min.

Weihnachtsgeschenk für Ulm: Stadtrat ersteigert Einstein-Erstdruck

Plus Hans-Walter Roth schenkt der Stadt Ulm einen Druck von Albert Einsteins Vortrag "Allgemeine Relativitätstheorie und Bewegungsgesetz". Einen Platz dafür gibt es schon.

Von Dagmar Hub

Der Ulmer Augenarzt Hans-Walter Roth pflegt seit längerer Zeit die Tradition einer Weihnachtsgabe an die Stadt Ulm. In diesem Jahr denkt er mit seinem Geschenk, das er in Berlin ersteigert hat, bereits an das künftige Einstein-Museum am Weinhof, das im Haus zum Engländer eingerichtet wird: Roths diesjährige Weihnachtsgabe ist als Exponat dieses Museums geplant.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen