Weihnachtsmärchen am Theater Ulm: Das große Glück für Aschenputtel

Plus Das Theater Ulm erzählt das Märchen vom ziemlich selbstbewussten Aschenputtel. Beim Happy End wartet eine Überraschung, das Publikum ist begeistert.

Mit solch frenetischem Applaus werden Schauspielerinnen und Schauspieler am Theater Ulm nur bei einem Stück empfangen: dem Weihnachtsmärchen. Andreas Kloos adaptierte für die Advents- und Weihnachtszeit 2022 im Großen Haus das Märchen "Aschenputtel" der Brüder Grimm – und er tat das auf kluge Weise, in einer Gratwanderung zwischen Magie und Moderne, wobei die Lichttechnik das Ihre tut, um eine zauberhafte Atmosphäre zu schaffen.