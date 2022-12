Weihnachtsmarkt verfehlt Millionenmarke: Diese Bilanz ziehen die Veranstalter

Die Besucherzahl auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt blieb hinter den Vor-Corona-Jahren zurück. Der Abbau der Budenstadt startet bereits am Donnerstag.

Am Donnerstagabend schließt der Ulmer Weihnachtsmarkt für dieses Jahr seine Pforten. Die veranstaltende Ulmer Messegesellschaft und Beschickende ziehen eine positive Bilanz der 32 Markttage.

Zwar blieb die Zahl der Besucher mit rund 820.000 hinter der früherer Jahre zurück, aber nach zwei Jahren Corona und angesichts der hohen Inflation waren die für den Weihnachtsmarkt Verantwortlichen anfangs mit deutlich gedämpftem Optimismus gestartet. Aus vorsichtigem wurde zufriedener Optimismus. Ulm-Messe-Chef Jürgen Eilts: "Wir hatten durchweg ein freundliches und entspanntes Publikum auf dem Markt. Die Leute haben sich ganz offensichtlich gefreut, wieder hier sein zu können, sind gerne gekommen und haben auch konsumiert."

Der Ulmer Wochenmarkt in Sonderaufstellung

Das gelte sowohl für die Gastro-Stände als auch für Stände mit Handelsware wie Kunsthandwerk, Kleidung, Schmuck und Alltagsbedarf. Die geringeren Besucherzahlen stellen aus seiner Sicht kein Problem dar: "Für uns gilt eh: Klasse statt Masse."

Noch in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wird mit dem Abbau der kleinen Budenstadt begonnen "von außen nach innen", wie Eilts erläutert. Die Schafe und Esel, die immer eine der Hauptattraktionen des Weihnachtsmarktes sind, sind bereits heute in ihren heimischen Stall zurückgekehrt. Weil nicht alles bis Samstag abgebaut werden kann, findet der nächste Wochenmarkt nochmals in Sonder-Aufstellung statt, erst am Mittwoch, 28. Dezember, ist der Wochenmarkt wieder auf dem Hauptplatz. Wie immer bleibt auch der große erleuchtete Christbaum über die Feiertage stehen.

Nach dem Weihnachtsmarkt ist vor der Eislauffläche

Ab Montag, 2. Januar 2023, gibt es erstmals eine Schlittschuhbahn auf dem Südlichen Münsterplatz, neben der auch einige der Weihnachtsmarktstände wieder aufgebaut werden, an denen sich Schlittschuhfreunde mit warmen Getränken und Essen versorgen können. Bis zum 15. Januar ist die aus gleitfähigem Kunststoff bestehende, 200 Quadratmeter große Eislauffläche täglich von 10 bis 20.30 Uhr geöffnet. Eintritt wird nicht erhoben. Schlittschuhe können vor Ort gegen Gebühr ausgeliehen werden. Der nächste Ulmer Weihnachtsmarkt wird am 27. November eröffnet. (AZ)

