Weil er wohl kein Ticket hatte: Mann schlägt Kontrolleur im Zug

Ein 22-Jähriger soll am Dienstag in einem Zug auf der Strecke von Ulm in Richtung Aalen einen Fahrausweiskontrolleur mit der Faust geschlagen haben. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Bundespolizei gegen 17.30 Uhr. Hier soll der 64 Jahre alte Kontrolleur den 22-Jährigen aufgefordert haben, seinen Fahrausweis vorzuzeigen. Weil der aber wohl kein Ticket hatte, habe er mit der Faust gegen den Oberarm des 64-Jährigen geschlagen. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts einer Körperverletzung. (AZ)

