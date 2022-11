Weil sie wohl keine Maske trug: Mann schlägt 14-Jährige in der Straßenbahn

In einer Straßenbahn soll ein Mann eine 14-Jährige geschlagen haben, weil sie wohl keine Maske trug. Mit einer Beschreibung hofft die Polizei auf Hinweise.

Ein bislang unbekannter Mann soll am Mittwochnachmittag in Ulm eine 14-Jährige in einer Straßenbahn geschlagen haben. Der Auslöser soll nach Polizeiangaben gewesen sein, dass die Jugendliche in der Tram keine Maske trug.

Wie die Ermittler mitteilen, stieg die 14-Jährige gegen 16.10 Uhr an der Hallestelle Theater in die Straßenbahn der Linie 1 ein. Die Tram fuhr in Richtung Willy-Brandt-Platz.

Mann schlägt 14-Jährige in Ulm, weil sie wohl keine Maske trug

Beim Einsteigen soll die Jugendliche wohl noch keine Maske getragen haben, heißt es im Polizeibericht. Darüber habe sich der unbekannte Mann wohl aufgeregt. Er soll die 14-Jährige sogleich beleidigt und mit seinem Ellbogen gegen deren Körper geschlagen haben.

Am Willy-Brandt-Platz soll der Unbekannte die Straßenbahn verlassen haben. Das Polizeirevier Ulm-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der unbekannte Mann wird von der Polizei folgendermaßen beschrieben:

etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß,

um die 40 Jahre alt und

hatte eine normale Statur.

Er trug einen orangen Mundschutz und

eine hellbraune Lederjacke.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0731/188-3312 entgegen. (AZ)