Abgebrochene Flasche in den Hals gerammt: Acht Jahre Haft

Plus Sein Leben lang wird ein Schüler aus dem Raum Weißenhorn an den Folgen des Angriffs leiden. Beim Prozess vor dem Landgericht Ulm bleibt eine Frage offen.

Von Sebastian Mayr

Seit 20 Jahren ist Wolfgang Tresenreiter Strafrichter am Landgericht. An einen Menschen, der einen Angriff mit derart schweren Verletzungen überlebt hat, kann er sich nicht erinnern. Am 4. April 2023 hat ein heute 25 Jahre alter Mann einem Schüler mit einer abgebrochenen Flasche in den Hals gestochen, der Schnitt reichte bis nahezu an die Wirbelsäule. Der Jugendliche überlebte, doch er wird nie arbeiten können. Er wird sein Leben lang an Sprachstörungen leiden, komplexe Sachverhalte nicht begreifen können. Er wird nie uneingeschränkt gehen und seinen rechten Arm kaum oder gar nicht verwenden können. Das Opfer, sagt Tresenreiter, habe lebenslang bekommen. Den Täter hat das Landgericht Ulm am Montag wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung zu acht Jahren Haft verurteilt. Eine Frage bleibt jedoch ungeklärt.

Es ist der Dienstag vor Ostern, als drei Jugendliche die B10-Unterführung bei der Kleinen Blau in Ulm durchqueren. Dort hält sich eine andere Gruppe auf. Junge Leute, die dort häufig Musik hören und Alkohol trinken. Menschen, die dort regelmäßig vorbeikommen, empfinden die Engstelle als unangenehm. Ein junger Mann aus der Gruppe hat einem deutlich größeren Mitarbeiter des städtischen Ordnungsdienstes einmal betrunken Schläge angedroht. Von Aggressionen ist sonst nichts bekannt. Bis zum 4. April. Jenem Tag, an dem die beiden Gruppen sich begegnen. Jenem Tag, an dem zwei Schüler aus dem Raum Weißenhorn verletzt werden. Einer von ihnen so schwer, dass er sich nie ganz erholen wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

