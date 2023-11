Lebensgefährlicher B10-Angriff: Landgericht Ulm fällt heute Urteil

Plus Nach der Attacke mit einer abgebrochener Glasflasche schwebte ein Jugendlicher in Lebensgefahr. Dem Angeklagten drohen mehrere Jahre Haft.

Anfang April waren zwei Jugendliche in Ulm mit einer Glasflasche verletzt worden. Der eine leichter durch einen Schlag auf den Kopf, der andere lebensgefährlich durch einen Stich mit dem abgebrochenen Flaschenhals gegen den Hals. Der 25 Jahre alte Mann, der die Attacke gestanden hat, steht vor dem Landgericht Ulm. Am heutigen Montagnachmittag, 27. November, soll das Urteil gegen ihn fallen. Dem Mann drohen mehrere Jahre Haft.

Ihre Plädoyers hielten der Staatsanwalt, der Verteidiger und die beiden Nebenklagevertreterinnen am Freitag unter Ausschluss der Öffentlichkeit – das war rechtlich nötig, weil zwei minderjährige Zeugen ebenfalls nicht-öffentlich ausgesagt. Bekannt wurde lediglich das geforderte Strafmaß. Erster Staatsanwalt Rainer Rackl forderte neuneinhalb Jahre Haft, Verteidiger Thorsten Storp höchstens fünf Jahre und Ulrike Mangold, die die Eltern des lebensgefährlich Verletzten 17-Jährigen vertritt, mindestens zehn Jahre. Christina Seng-Roth, Anwältin des zweiten verletzten Jugendlichen, nannte kein konkretes Strafmaß.