Wenn Hörner Fasnet feiern: "Carnaval du Cor" in Weißenhorn und Ulm

Plus Eine Faschingstradition mit Stil und Sound: Gut 60 Hornisten und Hornistinnen treffen sich in Weißenhorn zu einem großen Festival. Mit dabei: Radek Baborák.

Von Veronika Lintner

Der übliche Soundtrack zum Karneval ist nichts für Fans der musikalischen Feinkostabteilung. Ohren schlottern zwischen Trommeldonner und Schalmeienjammer, Best-of-Ballermann-Hits lassen Schwabens Dorfstraßen erbeben, wenn der Korso der Traktoren zum Festumzug antuckert. Aber Stopp. Ein Instrument hält jedes Jahr dagegen. Genauer gesagt, eine hartnäckige Gemeinschaft von Menschen, die ihr klassisches Blasinstrument über alles lieben - nämlich das Waldhorn. In die Faschingszeit fällt seit Jahren der "Carnaval du Cor". Es ist das wohl größte Treffen von Hornisten und Hornisten in ganz Europa. Dieses Jahr findet es vom 25. Februar bis zum 1. März in Weißenhorn und Ulm statt.

