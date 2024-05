Weiterer Einbruch in Wohnung im Trollingerweg in Ulm

Im Trollingerweg in Ulm kam es zu zwei Einbrüchen binnen weniger Tage. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

In eine Wohnung im Trollingerweg in Ulm ist in den vergangenen Tagen eingebrochen wordne. Ob etwas gestohlen wurde, kann die Polizei noch nicht sagen. Ein Zeuge habe den Einbruch am Dienstagvormittag bemerkt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der bislang unbekannte Täter hebelte die Wohnungstür auf und durchsuchte die Räumlichkeiten. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Freitag vermeldet die Ulmer einen weiteren Einbruch im Trollingerweg: Ein Zeuge habe am Donnerstag, gegen 18.30 Uhr, den Einbruch bemerkt und informierte die Polizei. Ein Unbekannter hatte die Balkontür aufgehebelt und anschließend die Wohnung durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, kann die Polizei allerdings auch hier noch nicht sagen. Die Spuren wurden gesichert. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0731/188-3812 entgegen genommen. (AZ)