Weltweites Uni-Ranking: So hat die Universität Ulm abgeschnitten

Unter 1800 Universitäten in 104 Staaten landet die Universität Ulm ziemlich weit vorne. Sie gehört also erneut zu den besten zehn Prozent weltweit.

Die Universität Ulm hat sich im aktuellen World University Ranking des britischen Magazins „Times Higher Education“ (THE) erneut einen exzellenten Platz unter den zehn Prozent der besten Universitäten der Welt gesichert. Sie erreichte Rang 148 von insgesamt 1800 Universitäten und hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr prozentual sogar verbessert (Rang 146 von 1600 Universitäten).

Ulm liegt hinter Oxford, Harvard und Cambridge

Gewinner des Rankings ist wie in den Vorjahren die Universität Oxford. Auf Platz zwei und drei folgen die Universitäten Harvard und Cambridge.

Das Ranking fußt auf Befragungen und Datenerhebungen aus fünf Bereichen: Forschung, Zitationen, Lehre, Internationalität und Industriemittel. Traditionell stark ist die Universität Ulm bei den sogenannten „Citations“, die widerspiegeln, wie häufig wissenschaftliche Publikationen von anderen Forschenden zitiert werden. Auch bei den Industriemitteln schnitt Ulm überdurchschnittlich gut ab. Mit etwas über 10.000 Studierenden gehört die Uni Ulm zu den mittelgroßen deutschen Universitäten. Die 1967 gegründete Hochschule war mehrere Jahre lang „Beste junge Universität“ Deutschlands.

Weil die Uni Ulm nun älter als 50 Jahre alt ist, darf sie am Ranking „THE 100 Under 50“ nicht mehr teilnehmen. „Es freut uns sehr, dass wir es weltweit wieder unter die besten zehn Prozent geschafft haben. Drittmitteleinwerbungen in Höhe von deutlich über 100 Millionen Euro und der über die Citationen gemessene wissenschaftliche Einfluss sind eindrucksvolle Belege für die Forschungsstärke unserer Universität, die sich auch in unserer Lehre niederschlägt“, betont Professor Michael Weber, Präsident der Universität Ulm.

Das Wintersemester an der Uni Ulm hat begonnen

Weber eröffnete am Montag das Wintersemester an der Uni auf dem Eselsberg. Wie in den Vorjahren sind insgesamt über 10.000 Studierende an der Universität Ulm eingeschrieben. Die Anzahl der Erst- und Neueinschreiber werde sich in den nächsten Wochen bei voraussichtlich 1700 einpendeln. Besonders viele Uni-Neulinge nehmen in diesen Tagen ein Studium der Humanmedizin, Psychologie, Biologie oder der Wirtschaftswissenschaften auf. An solche „klassischen Erstsemester“ richteten sich die Grußworte von Weber: „Sie alle haben sich für ein Studienfach entschieden, das Sie begeistert. Vor Ihnen liegt also eine spannende, aber auch herausfordernde Zeit. Deshalb: Stellen Sie Fragen, haben Sie den Mut, auch einmal Schwächen einzugestehen, knüpfen Sie Kontakte und bilden Sie Lerngruppen mit Ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen“, riet Weber.

An der Hochschule Neu-Ulm war bereits am 4. Oktober Vorlesungsbeginn. Wer über ein Studium dort nachdenkt, kann von Mittwoch, 2. November, bis Freitag, 4. November, „Studieren probieren“ und sich nach Anmeldung in eine Vorlesung setzen. Vorlesungsbeginn an der Technischen Hochschule Ulm war am 27. September.

Kooperation mit der Ukrainischen Freien Universität (UFU)

Bereits vergangene Woche waren ukrainische Studierende mit einem „Welcome Event“ an der Uni Ulm begrüßt worden. Ab sofort bündelt die Plattform ConnectUlm Unterstützungsangebote wie ein Buddy-Programm. Gleichzeitig hat Uni-Präsident Weber ein Memorandum of Understanding mit der Ukrainischen Freien Universität (UFU) unterzeichnet. Eine Spende der Péter Horváth-Stiftung in Höhe von 100.000 Euro ermöglicht ConnectUlm. Im Wintersemester ist ein umfassender Präsenzbetrieb auf dem Campus der Universität Ulm geplant. (AZ)