Wem gehören diese Sachen? Polizei sucht Besitzer von mutmaßlichem Diebesgut

Die Polizei geht davon aus, dass die Sachen in der Ulmer Innenstadt gestohlen wurden. Jetzt wird der tatsächliche Eigentümer gesucht.

Nach einem mutmaßlichen Diebstahl in der Ulmer Innenstadt sucht die Polizei jetzt den Besitzer von der mutmaßlich gestohlenen Sachen. Darunter befindet sich eine Angelrute.

Wie die Polizei am Freitag mitteilt, hätten Beamte am späten Mittwochabend einen jungen Mann überprüft, der in der Frauenstraße unterwegs war und größere Gepäckstücke dabei hatte. Die Ermittler gehen nach eigenen Angaben davon aus, dass der 34 Jahre alte Wohnsitzlose die Gegenstände zuvor in der Innenstadt gestohlen hat.

Bisher habe sich der oder die Bestohlene nicht gemeldet. Die Polizei hat die Gegenstände sichergestellt, um sie dem Eigentümer zurückgeben zu können. Dabei handelt es sich um neuwertige Angelruten in einer grünen Tasche, ein Zelt in einer graublauen Tasche und eine Komforthängematte in einer braunen Tasche.

Die Polizei bittet den Eigentümer, sich beim Polizeirevier Ulm-Mitte unter der Telefonnummer 0731/188-3312 zu melden. (AZ)