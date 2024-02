Weniger Schadstoffe: Auch in Ulm wird die Umweltzone bald aufgehoben

Die Luftqualität hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verbessert. Deshalb sind die bislang geltenden Maßnahmen nicht mehr verhältnismäßig.

Nicht nur in Neu-Ulm, sondern auch in Ulm brauchen Autofahrerinnen und Autofahrer bald keine Umweltplakette mehr. Denn auch dort wird die Umweltzone aufgehoben, wie das Regierungspräsidium Tübingen am Donnerstag mitteilte.

Die laufenden Messungen der Luftschadstoffe hätten ergeben, dass sich die Luftqualität in den Gebieten der Städte Reutlingen, Tübingen und Ulm in den vergangenen Jahren deutlich verbessert habe. Die Immissionskonzentrationen von Stickstoffdioxid lägen nun deutlich unterhalb des Grenzwertes für den Jahresmittelwert von 40 µg/m³. Die Grenzwerte für Feinstaub würden flächendeckend in Baden-Württemberg bereits seit dem Jahr 2018 eingehalten.

Die Umweltzone wird in Ulm und Neu-Ulm im Juni aufgehoben

Ein Gutachten der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg lege plausibel dar, dass der Grenzwert für Stickstoffdioxid weiterhin eingehalten werden könne. Das Regierungspräsidium Tübingen kommt zu dem Ergebnis, dass die Umweltzonen, die mit Verkehrsverboten in den betroffenen Gebieten einhergehen, nicht mehr verhältnismäßig sind.

Die Umweltzonen sowie weitere Maßnahmen, wie beispielsweise Geschwindigkeitsreduzierungen, sollen daher zum 4. Juni 2024 in Reutlingen, Tübingen und Ulm aufgehoben werden. Die drei Städte prüfen derzeit, ob die aus Gründen der Luftreinhaltung aufgehobenen Geschwindigkeitsreduzierungen aus anderen Anordnungsgründen, wie beispielsweise Lärmschutz, festgesetzt werden können. Alle übrigen Maßnahmen in den Luftreinhalteplänen bleiben bestehen. In Neu-Ulm soll die Umweltzone ebenfalls zum 4. Juni aufgehoben werden. Damit wird ein Regelungs-Wirrwarr vermieden, der kaum zu kontrollieren gewesen wäre, schließlich fahren in der Doppelstadt jeden Tag Tausende Autos von beiden Seiten über die Donau. Wer eine Plakette an seinem Auto hat, wird sie sicherlich trotzdem dran lassen, da sie in manchen Städten nach wie vor verpflichtend ist. (AZ, mru)