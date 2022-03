Wenn aus Paula Paul wird – Junge Ulmer Bühne mit neuem Stück

Plus Die Junge Ulmer Bühne greift das Thema Transsexualität auf: Im Stück "Paul*" hadert Christian mit der Identität seiner Frau - oder seines Mannes?

"Paul" heißt das Stück, von dem Theaterleiter Sven Wisser sagt, es sei nicht nur eines seiner Lieblingstücke, sondern auch eine der besten Produktionen der Jungen Ulmer Bühne bisher. Aber halt, nein, das Stück heißt "Paul*". Das Sternchen, das darauf hinweist, dass beim 2020 uraufgeführten und hochaktuellen Einpersonenstück der 39-jährigen Autorin Eva Rottmann das Thema Geschlechtsidentität im Zentrum steht.