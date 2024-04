Ulm

Wenn der SSV Ulm den Aufstieg schafft: Wann wird wo in der Stadt gefeiert?

Plus Die Euphorie steigt. Fans rechnen fest mit dem Aufstieg des SSV Ulm die Zweite Liga. Doch wann? Pläne für Feierlichkeiten gibt es schon. Was bislang bekannt ist.

Von Michael Kroha

Die Euphorie in Ulm und um Ulm herum steigt. Nach dem Unentschieden zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Rot-Weiss Essen am Mittwoch schauen Fans des SSV Ulm 1846 Fußball nun gespannt auf die Partie am Samstag von Viktoria Köln gegen Preußen Münster. Sollte Münster hier verlieren, können die Spatzen schon am Sonntag den Aufstieg von der Dritten in die Zweite Liga perfekt machen. Nämlich dann, wenn die Mannschaft von Trainer Thomas Wörle beim SC Freiburg II gewinnt. Und dann? Erste Gedankenspiele für Feierlichkeiten gibt es zwar schon. Wenngleich der Verein selbst sich zumindest nach außen hin bedeckt halten will.

Vertreter des regionalen Radiosenders Donau3FM und des SSV Ulm 1846 Fußball hätten sich am Mittwoch zusammengesetzt - erstmals, wie Donau3FM-Geschäftsführer Carlheinz Gern auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet. Doch entschieden sei noch gar nichts, betont er. Schließlich sei ja noch alles offen. Für diesen Sonntag gebe es demnach gar keine Pläne, so Gern weiter. Zum nächsten Heimspiel gegen Viktoria Köln am Samstag, 4. Mai, aber könnte es eventuell ein Public Viewing auf dem Volksfestplatz in der Friedrichsau geben, wo man sich nach dem Spiel "auf ein Bierchen" treffen kann. Aber fix sei auch das noch nicht. Man habe sich lediglich Gedanken gemacht, was inwiefern Sinn machen könnte.

