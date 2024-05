Ulm

Wenn die Spitze des Ulmer Münsters nur einen Zentimeter misst

Plus Mit Ehinger-Schwarz droht der berühmteste Name der Ulmer Schmuck-Szene zu verschwinden. Auf Schmuck setzen auch andere Kunstschaffende in der Region. Ein Blick auf das Ulmer Münster als Motiv.

Von Dagmar Hub

Seit 1996 kreiert Goldschmiedemeisterin Regine Boemans in Ulm Schmuck, der zum einen das Ulmer Münster als Motiv aufnimmt, zum anderen dem Münster selbst hilft, denn zehn Prozent des Verkaufserlöses gehen seit 1996 in den Bauerhalt des Ulmer Wahrzeichens.

Weil Regine Boemans überzeugt ist, dass der Münster-Schmuck mehr Fläche zum Anschauen braucht, als ihn ihre Fensterfläche in der Herrenkellergasse bieten kann, ist Regine Boemans‘ Münster-Schmuck derzeit an zwei Stellen im Hotel Lago ausgestellt, im Hotel-Foyer und im Restaurant Seestern - und möchte auch Auswärtige zum Münster-Fans machen.

