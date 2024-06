Wer filmte den Messerangriff in Ulm?

Nach einer tätlichen Auseinandersetzung am Sonntag Ulm sucht die Polizei Zeugen. Offenbar gibt es Handy-Aufnahmen. Die Kriminalpolizei Ulm ermittelt wegen versuchten Totschlags.

Gewalt in Ulm: Nach einem Angriff mit einem Messer auf einen 28-jährigen Algerier ermitteln Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Ulm. Ein 25-jähriger Tunesier soll den Erkenntnissen wohl dafür verantwortlich sein. Der Mann ist verdächtig, am Nachmittag des 9. Juni, ein Sonntag, gegen 16 Uhr, in Ulm im Bereich der Parkanlagen zwischen Zinglerstraße und Neue Straße mit einem Messer einen 28-jährigen Algerier angegriffen zu haben.

Polizei Ulm sucht Zeugen

Der 28-Jährige wurde durch den Messereinsatz verletzt. Er konnte anschließend flüchten. Der 28-jährige wurde von einem unbeteiligten Zeugen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Tat wurde nach Polizeiangaben offenbar von mehreren Zeugen beobachtet und mit Handys gefilmt. Die Kriminalpolizei Ulm sucht nun nach den Zeugen, die Hinweise zu der Auseinandersetzung und weitere sachdienliche Hinweise geben können. (AZ)