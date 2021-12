Wer fuhr bei Rot über die Ampel? Vier Verletzte nach Unfall in Ulm-Söflingen

Ein offenbar nicht beachtetes Rotlicht einer Ampel führte am Freitagmittag im Ulmer Stadtteil Söflingen zu einem Unfall mit vier Verletzten, ein Auto überschlug sich.

Zu dem Verkehrsunfall kam es gegen 12 Uhr unter der Blautalbrücke zwischen dem Riedweg und der Herrlinger Straße. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei kam ein 72-jähriger Fahrer eines VW Touran aus dem Riedweg und wollte in Richtung Herrlinger Straße fahren, gleichzeitig war eine 19-Jährige in ihrem VW Polo von der Blaubeurer Straße in Richtung Kuhberg unterwegs. Obwohl der Verkehr auf der Kreuzung durch Ampeln geregelt wird, stießen die beiden Autos auf der Kreuzung zusammen.

Beide Fahrer gaben an, in Ulm die Ampel auf Grün gesehen zu haben

Der Polo traf den größeren VW an der hinteren linken Tür, dadurch drehte sich das Auto um 90 Grad und rutschte quer in Richtung Herrlinger Straße. Mit den Hinterrädern auf einer Wiese kippte das Auto dann schließlich, überschlug sich und kam noch mal um 180 Grad gedreht wieder auf den Rädern zum Stehen. Der Rettungsdienst fuhr mit vier Rettungswagen zur Unfallstelle, die Feuerwehr kam zur Absicherung ebenfalls nach Söflingen. Beide Fahrer und zwei Mitfahrerinnen im VW Polo wurden in Krankenhäuser gebracht.

Die Verkehrspolizei Laupheim sicherte gemeinsam mit dem Polizeirevier Ulm-West die Unfallspuren und befragte die Unfallbeteiligten. Da beide Fahrer angaben, jeweils grün gehabt zu haben, sucht die Polizei nun unabhängige Zeugen, die sich bei der Verkehrspolizei (Telefon 07392/9630-0) melden können. Abschleppwagen mussten die beiden Unfallfahrzeuge bergen, dadurch kam es zu leichten Behinderungen bis in die Blaubeurer Straße und auf den Kuhbergring. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro.

