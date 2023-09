Ulm

vor 49 Min.

Werbetafel bleibt schwarz: Probealarm verläuft in Ulm nicht ganz perfekt

Die Warntafel in der Ulmer Fußgängerzone blieb beim Probealarm am bundesweiten Warntag mehrere Minuten lang schwarz.

Plus Auf einmal schrillen die Mobiltelefone in der Ulmer Fußgängerzone. Gegen 11 Uhr wurde zum bundesweiten Warntag der Probealarm ausgelöst. Manche Warntafel aber blieb schwarz.

Von Thomas Heckmann Artikel anhören Shape

Es war 10.59 Uhr, als am Donnerstag in der Ulmer Fußgängerzone schrille Töne aus zahlreichen Mobiltelefonen zu hören waren. Im Rahmen des bundesweiten Warntages gab es eine Probealarmierung über Smartphones, Sirenen und auch Werbetafeln. Viele Gespräche an den Cafés in der Fußgängerzone verstummten, damit in den Handtaschen und Rucksäcken nach dem Mobiltelefon gekramt werden konnte, vor allem um den unangenehm schrillen Warnton abzustellen.

Alarm in Ulm: Es klappt nicht alles reibungslos

Während die Mobiltelefone hörbar gut warnten und die städtischen Sirenen die Fußgängerzone beschallten, klappt das nicht überall so reibungslos: Seit August gibt es ein weiteres Warnmittel durch die elektronischen Werbetafeln in der Fußgängerzone und an den Einfallstraßen nach Ulm. Bis 11 Uhr lief auf den Werbetafeln das normale Programm: Eine Mischung aus Werbung, Kurznachrichten und Wetter. Punkt 11 Uhr war noch eine Werbung für ein Neu-Ulmer Restaurant zu sehen, als die Tafel plötzlich umschaltete. Das Bild wurde schwarz. Und blieb schwarz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen