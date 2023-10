Zugbegleiterin sexuell belästigt und bespuckt: So sah der Täter aus

Kurz vor Ulm kommt es in einem Zug zu einem Angriff auf die Zugbegleiterin. Ein Mann soll dabei seine Hose geöffnet und sein Glied herausgeholt haben.

In einem Zug ist eine Zugbegleiterin kurz vor Ulm von einem Reisenden sexuell belästigt und bespuckt worden. Die Polizei sucht jetzt den Täter sowie Zeugen.

Der Angriff auf die Frau ereignete sich nach Polizeiangaben am Mittwochmittag gegen 13 Uhr auf der Strecke zwischen Stuttgart und Ulm. Am Haltepunkt Urspring waren zwei Reisende zugestiegen. Bei einer Kontrolle durch eine Zugbegleiterin hätten die offenbar keine Fahrscheine vorzeigen können. Daher sollten sie am Haltepunkt Westerstetten von der Weiterfahrt ausgeschlossen werden.

Angriff im Zug nach Ulm: Mann öffnet Hose und holt Glied heraus

Nach bisherigen Informationen der Polizei reagierte einer der Männer auf diese Anweisung sichtlich aggressiv. Er soll einen Schlag auf die Zugbegleiterin mit seinem Ellenbogen angetäuscht und ihr bei dem Ausstieg am Bahnhof Westerstetten ins Gesicht gespuckt haben. Anschließend öffnete der bisher unbekannte Täter offenbar seine Hose, holte sein Glied heraus und machte augenscheinlich unsittliche Bewegungen in Richtung der Zugbegleiterin.

Zeugen, insbesondere die Reisenden, die den Vorfall beobachtet haben und der Zugbegleiterin ihre Hilfe anboten, werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Stuttgart unter 0711/ 87035 0 zu melden.

Täter stieg in Westerstetten aus: So werden die Männer beschrieben

Beim mutmaßlichen Täter handelt es sich wohl um einen dunkelhaarigen Mann mit dunklem Vollbart im Alter von 25 bis 30 Jahren. Sein Erscheinungsbild beschrieben Zeugen als ungepflegt. Auffällig waren hier die augenscheinlich dunkel verfärbten Zähne. Weiterhin hatte er wohl einen dunklen Teint, große Ohren und dunkle Augen. Bekleidet war er offenbar mit einer dunklen Lederjacke, einem schwarzen Rollkragen-Pullover und einer blauen Jeans.

Der mitreisende Mann soll im Alter von 30 bis 35 Jahren gewesen sein. Dieser hatte wohl ein gepflegtes Äußeres, trug eine Jeansjacke mit Fleecekragen und ebenfalls blaue Jeans. Die Bundespolizeiinspektion Stuttgart ermittelt nun wegen des Verdachts einer Körperverletzung gegen den bisher unbekannten Täter. (AZ)