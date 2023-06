Westringtunnel zwischen B28 und B10 in Ulm ist bis freitagnachts gesperrt

Achtung, Autofahrer! Der Westringtunnel in Ulm zwischen B10 und B28 muss kurzfristig voll gesperrt werden.

Wegen kurzfristig angesetzter Wartungsarbeiten ist der Westringtunnel zwischen B28 und B10 in Ulm noch bis diesen Freitag, 30. Juni, gesperrt. Das teilt die Stadtverwaltung Ulm am frühen Mittwochabend mit. Warum genau war zunächst nicht in Erfahrung zu bringen. Betroffen sind demnach beide Tunnelröhren. Die Vollsperrung erfolgt jeweils zwischen 21 und 5 Uhr. (AZ)