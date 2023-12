Wetter, Inflation, Eisbahn: So fällt die erste Weihnachtsmarkt-Bilanz aus

"Ulm hat richtig Bock": Der Weihnachtsmarkt hat seine erste Woche samt Wochenende hinter sich. Die Bilanz im Einzelhandel fällt "etwas verhaltener" aus.

Die erste Woche und das erste Wochenende des Ulmer Weihnachtsmarktes sind passé. Aus Sicht der Ulmer Stadtverwaltung Anlass genug für eine erste Zwischenbilanz.

Der Auftakt am 27. November mit Georgs-Chorknaben und Junger Bläserphilharmonie sei trotz Regens und Schmuddelwetter gelungen, heißt es in einer Mitteilung am Montag. Strahlender Sonnenschein habe am Sonntag die Menschen in die winterlich-verschneite Budenstadt vor dem Münsterturm gelockt.

Veranstalter: "Ulm hat richtig Bock auf Weihnachtsmarkt"

" Ulm hat richtig Bock auf Weihnachtsmarkt", fasst Jürgen Eilts, Chef der veranstaltenden UlmMesse, die Stimmung bei Besuchern und Beschickern in der vergangenen Woche zusammen. Es habe durchgängig reger Andrang geherrscht. Auch die Beschicker hätten sich über alle Sortimentsbereiche hinweg zufrieden mit dem Verlauf der ersten Woche geäußert.

Als "etwas verhaltener" wird hingegen die Einschätzung des Einzelhandels beschrieben. "Aufgrund des starken Schneefalls und des eisigen Wetters war die Kundenfrequenz in der Innenstadt am ersten Adventssamstag leider nicht so hoch, wie erhofft. Am Nachmittag wurde die City etwas voller, allerdings war der schwache Start am Tagesumsatz der meisten Geschäfte abzulesen", wird City-Managerin Sandra Walter zitiert.

Spielt die Inflation eine Rolle beim Weihnachtsgeschäft in Ulm?

Der erste Adventssamstag sei daher nicht so stark wie im vergangenen Jahr. Möglicherweise spiele hier auch ein restriktives Kaufverhalten aufgrund der Inflation eine Rolle. "Wir hoffen darauf, dass kommende Woche das Wetter mitspielt und uns einen erfolgreichen Samstag mit entspannten Besucherinnen und Besuchern beschert", so Walter weiter. Die Innenstadt habe sich auf die Weihnachtstage jedenfalls sehr gut vorbereitet.

Kerstin Hampel, Leiterin der Tourist-Information im Stadthaus, berichtet von rund 90 Stadtführungen in der vergangenen Woche. Darunter seien auch zehn Gruppen aus Italien gewesen. Wobei die Zahl der Bustouristen tendenziell rückläufig sei. Diese Beobachtung teilt auch die UlmMesse: "Der Trend geht weg von organisierten Busreisen, hin zu Individualtourismus."

Eisbahn und lebendige Krippe: Was sind die Highlights des Ulmer Weihnachtsmarktes?

Sehr positiv seien bei Besicherinnen und Besuchern des Weihnachtsmarktes die diesjährigen Neuerungen angekommen, darunter die echte Eisbahn zum Schlittschuhlaufen. Da ihre Nutzung nichts kostet, sei sie ein richtiger Treffpunkt für die ganze Familie und alle Altersgruppen, so Eilts. Highlight für die Kleinsten sei auch in diesem Jahr wieder die lebendige Krippe. Die Älteren würden hingegen den neuen Ulm-Selfie-Point und den Pistenbully in den Sucher ihrer Handykameras nehmen. Schon längst kein Geheimtipp mehr seien die Stände im Bereich des Delphinbrunnens, das sogenannte "Münsterplätzle".

Dass auf dem Weihnachtsmarkt nach den heftigen Schneefällen ein anschließendes Schneechaos ausblieb, ist nach Eilts Ansicht der Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm (EBU) zu verdanken. Die Einschätzung der Polizei falle erfreulich knapp aus: Keine besonderen Vorkommnisse, heißt es. (AZ)